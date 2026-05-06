«Дома ходили ходуном». Мощный ураган накрыл Северо-Курильск

В Северо-Курильске начался ураган: порывы ветра достигали более 40 метров в секунду, дома вибрировали, а мусорные баки носило по дороге. Кадрами разбушевавшейся стихии с 360.ru поделилась очевидица.

«Ветер был действительно сильный. Какие именно порывы ветра — сказать не могу. Для нас это не первый такой ураганный ветер, но дома ходили ходуном. Были неприятные ощущения. Сегодня уже лучше», — сказала местная жительница.

В администрации округа пояснили, что днем прошел сильный дождь, после обеда погода резко изменилась. Порывы ветра были такой силы, что здания раскачивало, будто при землетрясении. Стихия привела к кратковременным отключениям света, поваленным дорожным знакам, срыву кровли и перевернутым мусорным площадкам.

Мэр города лично объезжал объекты инфраструктуры и фиксировал повреждения, восстановительные работы уже начались.

