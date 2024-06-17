Дом с мансардой загорелся на юго-востоке Петербурга
Возгорание произошло в одноэтажном доме в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.
По предварительным данным, пламя охватило здание с мансардой в Новокондакопшино. Общая площадь возгорания достигла 100 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.
Отмечается, что участие в ликвидации возгорания принимали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.
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