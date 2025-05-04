Дом и 58 участков затопило в Приморье после ливней

В Приморском крае после сильных ливней затопило один жилой дом и 58 участков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«В настоящее время затоплен один жилой дом в селе Кокшаровка Чугуевского округа и 58 приусадебных участков в четырех населенных пунктах Чугуевского округа и в городе Спасск-Дальний», — уточнили в ведомстве.

На фоне сильных дождей из берегов вышла река Кулешовка — в Спасске-Дальнем подтоплены 19 дворов и парк. По данным МЧС, критической ситуации нет.

Синоптики сообщили, что за два дня в городе выпала почти половина месячной нормы осадков. Позже уточнили, что пострадали 25 участков в трех населенных пунктах.

Ранее шесть населенных пунктов остались без транспортного сообщения из-за ливней в Приморье. По прогнозам, в ближайшие два дня вода продолжит подниматься в реках Уссури, Илистой, а также в нижнем течении Арсеньевки.