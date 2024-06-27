Дом адвоката подожгли в Петербурге

Минувшей ночью в Усть-Ижоре неизвестные подожгли дом местного адвоката. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу.

Пожар произошел в доме, расположенном на Пушкинской улице. Загорелся угол здания и окно. Причиненный ущерб оценили в 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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