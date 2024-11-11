Догхантеры активизировались. Шпиц отравился неизвестным веществом в Петербурге и умер

Шестилетний пес породы померанский шпиц скончался в Санкт-Петербурге, предположительно, отравившись неизвестным веществом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Авторы публикации отметили, что это не первый случай за последние дни. Ранее жители Мурино пожаловались, что несколько собак разом попали под капельницы с симптомами отравления.
Хозяева питомцев предполагают, что происходящее — дело рук догхантеров. Для того чтобы отравиться, животному достаточно понюхать распыленный яд.
Ранее жители микрорайона Кузнечики в Подольске пожаловались на массовое отравление собак. Из-за догхантеров пострадали по меньшей мере 12 животных, из которых смогли выжить только трое.
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