Догхантеры активизировались. Шпиц отравился неизвестным веществом в Петербурге и умер

Шестилетний пес породы померанский шпиц скончался в Санкт-Петербурге, предположительно, отравившись неизвестным веществом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Авторы публикации отметили, что это не первый случай за последние дни. Ранее жители Мурино пожаловались, что несколько собак разом попали под капельницы с симптомами отравления.

Хозяева питомцев предполагают, что происходящее — дело рук догхантеров. Для того чтобы отравиться, животному достаточно понюхать распыленный яд.

Ранее жители микрорайона Кузнечики в Подольске пожаловались на массовое отравление собак. Из-за догхантеров пострадали по меньшей мере 12 животных, из которых смогли выжить только трое.