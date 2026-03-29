Для эвакуированных в Жуковском жильцов горящей пятиэтажки развернули ПВР: пострадавших нет

Из горящей пятиэтажки в Жуковском эвакуировали 157 человек, никто не пострадал

Из горящей пятиэтажки на улице Фрунзе в Жуковском, спасли четырех человек, еще 157 эвакуировали. Для людей развернули пункт временного размещения на базе расположенной неподалеку школы.

По последней информации, кровля здания частично обрушилась, огонь охватил более двух тысяч квадратных метров, но его уже локализовали.

На месте продолжают работать специалисты. Все обстоятельства и причины ЧП в жилом здании установят после полной ликвидации возгорания.

Очевидцы говорят, что изначально пожар вспыхнул в одной из квартир на пятом этаже, а оттуда пламя перекинулось на кровлю дома. Но официально эту версию пока не подтверждали.