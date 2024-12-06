Длинная пробка собралась на Пермском тракте из-за ДТП с фурой
Дорожная авария с участием большегруза произошла на 320-м километре Пермского тракта. Движение на участке пришлось перекрыть, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ФКУ «Уралуправтодор».
Из-за ДТП на трассе образовалась длинная пробка. Проезд осуществляется только по одной полосе в сторону Екатеринбурга.
По данным Госавтоинспекции, дорогу не поделили фура и асфальтоукладчик. Водитель спецтехники не уступил грузовику дорогу при перестроении. Обошлось без пострадавших.
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