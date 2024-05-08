Директору учебного центра в Перми назначили штраф за взятки | 360°

Происшествия 08 мая 2024, 17:50 Директору учебного центра в Перми назначили штраф за взятки

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Суд назначил штраф в размере 100 тысяч рублей директору учебного заведения «Уральский учебно-методический центр» в Перми за взятки и подделку документов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным ведомства, с 2017 по 2023 год руководитель выдавал работникам фиктивные дипломы по профессиям слесаря по ремонту подвижного состава, стропальщика, прессовщика колесных пар. За изготовление одного поддельного документа он получал 3,5 тысячи рублей.

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Отмечается, что общий ущерб составил 25 тысяч рублей, деньги конфисковали в пользу государства.