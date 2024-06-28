Директора организации в Нижегородской области осудили за гибель мужчины при падении кирпича с крыши
В Богородске осудили директора организации, обслуживающей многоквартирные дома, по вине которого погиб человек. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на СУ СКР по Нижегородской области.
Директор организации должен был контролировать, в каком состоянии крыши, но сделал этого. С одного из аварийных участков упал кирпич и попал на голову прохожего, пострадавший скончался в больнице.
Руководитель фирмы отделался условным сроком. Его осудили на два года.
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