Директора аптеки задержали в Пензе за незаконную торговлю препаратами
В Пензе директор аптеки стал фигурантом уголовного дела о незаконной торговле препаратами. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на УМВД региона.
По предварительной информации, 73-летний директор аптеки продал посетителю сильнодействующий препарат. Однако рецепта у покупателя не было.
Задержанный во всем признался полиции. Он рассказал, что купил препарат у незнакомца и решил перепродать. Возбуждено уголовное дело.
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