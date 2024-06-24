Директора аптеки задержали в Пензе за незаконную торговлю препаратами

В Пензе директор аптеки стал фигурантом уголовного дела о незаконной торговле препаратами. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на УМВД региона.

По предварительной информации, 73-летний директор аптеки продал посетителю сильнодействующий препарат. Однако рецепта у покупателя не было.

Задержанный во всем признался полиции. Он рассказал, что купил препарат у незнакомца и решил перепродать. Возбуждено уголовное дело.

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