Директор турфирмы, похитившая у клиентов более 745 тыс рублей, пойдет под суд в Самаре

В Самаре пройдет суд над директором турфирмы, которая обманула пятерых клиентов, похитив у них более 745 тысяч рублей. Об этом рассказал Piter.TV со ссылкой на региональное управление пресс-службы правоохранительных органов.
Подозреваемая заключила с потерпевшими договоры и получила от них деньги в качестве оплаты за услуги, однако потратила их на личные нужды. Она сказала клиентам, что якобы приобрела для них необходимые документы, в том числе билеты на самолет, а затем перестала выходить на связь.
Сообщается, что во время расследования женщина возместила потерпевшим часть материального ущерба.
Путин рассказал о планах подписания нового договора с Ираном
Первая в Подмосковье школа креативных индустрий открылась в Орехово-Зуеве
Потери ВСУ в Курской области превысили 12 тысяч человек
Еще 20 километров тросовых ограждений установили на дорогах Подмосковья
Ростех попросил передать ему акции Ивановского завода тяжелого станкостроения
Гонорары Тарзана перестали быть тайной
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте