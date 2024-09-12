Директор турфирмы, похитившая у клиентов более 745 тыс рублей, пойдет под суд в Самаре

В Самаре пройдет суд над директором турфирмы, которая обманула пятерых клиентов, похитив у них более 745 тысяч рублей. Об этом рассказал Piter.TV со ссылкой на региональное управление пресс-службы правоохранительных органов.

Подозреваемая заключила с потерпевшими договоры и получила от них деньги в качестве оплаты за услуги, однако потратила их на личные нужды. Она сказала клиентам, что якобы приобрела для них необходимые документы, в том числе билеты на самолет, а затем перестала выходить на связь.

Сообщается, что во время расследования женщина возместила потерпевшим часть материального ущерба.