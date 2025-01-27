Директор предприятия попал под уголовное дело за перевоз родия в Ставрополе

Директор промышленного завода в Ставропольском крае оказался в центре скандала после того, как приобрел у своих сотрудников более килограмма порошка, содержащего редкий и ценный металл — родий. Об этом написал сайт newstracker.ru.
Общая стоимость этой покупки составила внушительные 19,6 миллиона рублей. Директор хранил приобретенное вещество прямо на территории завода.
Проблемы начались, когда он попытался перевести порошок в другое место. Полиция остановила мужчину по дороге и конфисковала драгоценный груз.
Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение в отношении директора, обвинив его в незаконном обороте драгоценных металлов. Дело передано в Кочубеевский районный суд для дальнейшего рассмотрения.
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