Директор предприятия попал под уголовное дело за перевоз родия в Ставрополе

Директор промышленного завода в Ставропольском крае оказался в центре скандала после того, как приобрел у своих сотрудников более килограмма порошка, содержащего редкий и ценный металл — родий. Об этом написал сайт newstracker.ru .

Общая стоимость этой покупки составила внушительные 19,6 миллиона рублей. Директор хранил приобретенное вещество прямо на территории завода.

Проблемы начались, когда он попытался перевести порошок в другое место. Полиция остановила мужчину по дороге и конфисковала драгоценный груз.

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение в отношении директора, обвинив его в незаконном обороте драгоценных металлов. Дело передано в Кочубеевский районный суд для дальнейшего рассмотрения.