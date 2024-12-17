Директор автошколы в Челябинской области дал 25 взяток инспектору ГИБДД

В челябинском городе Аша за помощь в передаче 25 взяток от желающих получить водительское удостоверение без экзаменов осудили бывшего председателя местного отделения «ДОССАФ России». Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры

«Суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — отметили в ведомстве. Бывший директор автошколы также обязан выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Кроме того, в течение четырех лет ему запрещено занимать некоторые должности.

Во время судебных заседаний выяснилось, что в 2021 году экс-председатель договорился с преподавателем по вождению и стал посредником в передаче взяток инспектору ГИБДД от желающих получить водительские права без экзаменов или со шпаргалками. Удалось доказать 25 таких эпизодов на общую сумму более 650 тысяч рублей.

Ранее жительницу Тобольска оштрафовали за то, что она приехала сдавать экзамены для получения водительских прав за рулем автомобиля.