Дипломаты проверят данные об отравлении россиян газом в Турции

Генконсульство России в Анталье проведет проверку данных об отравлении сограждан в отеле в Турции. Об этом РИА «Новости» рассказали в диппредставительстве.

«Каких-либо обращений в генконсульство со стороны российских граждан не поступало. Вопрос держится на повестке», — уточнили в сообщении.

Ранее несколько Telegram-каналов написали об отравлении россиян неизвестным газом. Это произошло в пятизвездочном отеле Sealight Resort в Турции. Сообщалось, что членам одной семьи стало плохо, их госпитализировали и поставили капельницы.

По данным РБК, российские туристы отравились газом в отеле из-за сломавшегося бойлера. Пятерых россиян доставили в больницу.

Один из туристов в комментарии 360.ru уточнил, что с пострадавшими общалась местная полиция. Сейчас их уже выписали. После этого россиянам предоставили другие номера.