Дилеры получили по 17 лет колонии за создание нарколаборатории в деревенском доме на Урале

Суд Свердловской области огласил приговор двум участником преступной группы, обвиняемым в изготовлении и распространении наркотиков. Фигуранты получили по 17 лет колонии. Об этом сообщает сайт Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
По данным ведомства, злоумышленники организовали лабораторию по производству запрещенных веществ прямо в частном доме на территории одной из деревень. В ходе обысков правоохранители обнаружили у них свыше 34 килограммов мефедрона и порядка 48 килограммов различных веществ, используемых при варке наркотиков.
В ближайшее время перед судом предстанут другие участники банды. Им также грозит длительный срок лишения свободы.
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