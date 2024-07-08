ДГЗПБ ЯНАО: в регионе действуют два лесных пожара, которые уже локализованы

Большинство лесных пожаров, бушевавших на территории ЯНАО с начала пожароопасного сезона, ликвидировали в первые сутки после обнаружения. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу департамента гражданской защиты и пожарной безопасности (ДГЗПБ) региона.

В настоящее время в округе действуют два природных возгорания. Сотрудникам «Ямалспаса» уже удалось приостановить распространение огня. Пламя не угрожает близлежащим населенным пунктам.

Известно, что мониторинг соответствующих происшествий ведется с помощью дронов и самолетов малой авиации. Кроме того, специалисты осуществляют патрулирование на автомобилях.

Маня, нож и поискунчик. Россия столкнулась со скрытой наркоэпидемией

Чума ремейков. Об импотентах и паразитах российского кино

Жанна Фриске: 50 лет обаяния

Владимир Ефимов: инвесторы восстановят 11 исторических зданий в центре Москвы

👙 Штрафы за купальник. Можно ли оголяться в городе?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте