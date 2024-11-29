Девушку и несовершеннолетнего юношу будут судить за кражу товаров из пункта выдачи заказов в Нижегородской области

В Нижегородской области правоохранители задержали двух человек, которые подозреваются в краже товаров из пункта выдачи заказов. Об этом написал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Подозреваемыми оказались 21-летняя девушка и 17-летний молодой человек. Злоумышленники воспользовались моментом, когда сотрудница пункта выдачи ушла на склад, и сложили в рюкзак выданные им вещи без оплаты. Общая сумма ущерба составила 39 тысяч рублей.

Теперь молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.