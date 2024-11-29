Девушку и несовершеннолетнего юношу будут судить за кражу товаров из пункта выдачи заказов в Нижегородской области

В Нижегородской области правоохранители задержали двух человек, которые подозреваются в краже товаров из пункта выдачи заказов. Об этом написал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
Подозреваемыми оказались 21-летняя девушка и 17-летний молодой человек. Злоумышленники воспользовались моментом, когда сотрудница пункта выдачи ушла на склад, и сложили в рюкзак выданные им вещи без оплаты. Общая сумма ущерба составила 39 тысяч рублей.
Теперь молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.
Качество содержания домов проверили на Вишневой улице в Чехове
В США заявили, что Путину придется по нраву план спецпосланника Трампа по Украине
Подмосковные УК выплатили более 2 млн рублей долга за обращение с ТКО
РКН подтвердил сбой в работе банковских сервисов
Контроль за вывозом мусора усилят в деревне Панино под Чеховом
Глава Чехова Михаил Собакин провел встречу с жителями в селе Троицкое
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте