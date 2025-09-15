Девушка за рулем иномарки спровоцировала ДТП с тремя пострадавшими в Екатеринбурге

Три человека получили различные травмы в при столкновении иномарок в Екатеринбурге. Дорожная авария произошла на улице Евгения Савкова. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным полиции, 23-летняя девушка за рулем Kia Seed при повороте не уступила дорогу Hyundai Solaris. В результате ДТП пострадали три человека — водитель и пассажирка Hyundai — 38 и 58-летние женщины, а также виновница ДТП. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Сотрудники ГИБДД проверили уровень алкоголя в крови водителей. Они оказались полностью трезвы. Сейчас стражи порядка продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.