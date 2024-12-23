Девушка за рулем иномарки насмерть сбила пешехода в Нижегородской области

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, оказавшись под колесами иномарки в Нижегородской области. Дорожное происшествие случилось в воскресенье, 22 декабря, в городе Павлово. Об этом пишет сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Полицейские сообщили, что за рулем автомобиля находилась девушка. Она сбила пешехода, пересекавшего проезжую часть в разрешенном месте.

В результате ДТП пострадавший умер до приезда сотрудников скорой медицинской помощи. Сейчас правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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