Девушка-водитель в состоянии опьянения врезалась в опору ЛЭП в Удмуртии

Утром 23 июня в деревне Аравазь-Пельга Кизнерского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Согласно сообщению Госавтоинспекции Удмуртии, 21-летняя девушка потеряла контроль над автомобилем Opel Astra, выехала за пределы дороги и столкнулась с опорой линии электропередачи. Об этом написал Izhlife.
Пассажирка автомобиля, 20-летняя девушка, получила травмы и была госпитализирована.
Правоохранители установили, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нее были составлены административные протоколы. Девушке грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 45 тысяч рублей.
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