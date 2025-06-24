Девушка-водитель в состоянии опьянения врезалась в опору ЛЭП в Удмуртии

Утром 23 июня в деревне Аравазь-Пельга Кизнерского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Согласно сообщению Госавтоинспекции Удмуртии, 21-летняя девушка потеряла контроль над автомобилем Opel Astra, выехала за пределы дороги и столкнулась с опорой линии электропередачи. Об этом написал Izhlife .

Пассажирка автомобиля, 20-летняя девушка, получила травмы и была госпитализирована.

Правоохранители установили, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нее были составлены административные протоколы. Девушке грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 45 тысяч рублей.