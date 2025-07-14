Девушка-водитель пострадала в ДТП в Петрозаводске

В Петрозаводске на Шуйском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lifan, управляемого 25-летней девушкой. Автомобиль перевернулся, что привело к травмам владельца транспортного средства, написал сайт karelinform.ru.
Информации о других пострадавших в аварии не поступало. Следственная группа продолжает изучать обстоятельства инцидента, устанавливая причину потери контроля над транспортным средством и возможные внешние факторы, повлиявшие на возникновение аварии.
Владельцам автотранспорта рекомендуется периодически проверять техническое состояние своих автомобилей, чтобы избежать подобных происшествий.
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