Девушка-водитель пострадала в ДТП в Петрозаводске

В Петрозаводске на Шуйском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lifan, управляемого 25-летней девушкой. Автомобиль перевернулся, что привело к травмам владельца транспортного средства, написал сайт karelinform.ru .

Информации о других пострадавших в аварии не поступало. Следственная группа продолжает изучать обстоятельства инцидента, устанавливая причину потери контроля над транспортным средством и возможные внешние факторы, повлиявшие на возникновение аварии.

Владельцам автотранспорта рекомендуется периодически проверять техническое состояние своих автомобилей, чтобы избежать подобных происшествий.