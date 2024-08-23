Девушка-водитель из Нижегородской области стала фигурантом уголовного дела

В Арзамасе возбуждили уголовное дело в связи с аварией со смертельным исходом, произошедшей ночью 19 августа. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГУ МВД по Нижегородской области.

По предварительным данным, авария произошла у одного из домов на улице Парковая. Следствие считает, что 23-летняя девушка, управлявшая легковым автомобилем Ford Focus, нарушила правила и столкнулась с припаркованным на левой стороне дороги автомобилем «Газель». В результате ДТП погибла 38-летняя пассажирка легковушки.

Женщина, ставшая виновницей аварии, была госпитализирована с различными травмами. В ГУ МВД отметили, что она отказалась пройти медицинское освидетельствование на выявление наркотического или алкогольного опьянения.