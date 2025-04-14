Девушка-водитель без прав сбила пенсионерку на тротуаре в Нижнем Тагиле

Девушка без прав устроила ДТП с пострадавшим в Нижнем Тагиле. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла на улице Максарева. Согласно данным ведомства, 17-летняя автомобилистка на Hyundai Sonata потеряла контроль над управлением и выехала на тротуар. Там под колеса машины попала 70-летняя пенсионерка.

В ДТП также пострадал возлюбленный девушки, который и пустил ее за руль. Молодой человек находился на пассажирском сидении. Ему потребовалась госпитализация. Организована проверка.