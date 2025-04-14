Девушка-водитель без прав сбила пенсионерку на тротуаре в Нижнем Тагиле

Девушка без прав устроила ДТП с пострадавшим в Нижнем Тагиле. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Свердловской области.
Авария произошла на улице Максарева. Согласно данным ведомства, 17-летняя автомобилистка на Hyundai Sonata потеряла контроль над управлением и выехала на тротуар. Там под колеса машины попала 70-летняя пенсионерка.
В ДТП также пострадал возлюбленный девушки, который и пустил ее за руль. Молодой человек находился на пассажирском сидении. Ему потребовалась госпитализация. Организована проверка.
ВС России ударили по штабу украинских командиров в Сумах
Бойцам СВО из Павловского Посада передали 84 двухъярусных кровати
Более 1,5 млн человек побывали в парках Подмосковья за неделю
Мэром Хельсинки станет политик русского происхождения
Отделение медико-психологической реабилитации бойцов СВО открыли в Дубне
Детский сад при школе № 16 в Щелкове капитально отремонтируют к сентябрю
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте