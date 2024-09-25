Девушка внезапно оглохла из-за беспроводных наушников

Жительница Турции безвозвратно оглохла после того, как у нее во время использования взорвался наушник Samsung Galaxy Buds FE. Производитель отказался признать вину, сообщил GizmoChina .

В сервисный центр обратился владелец беспроводных наушников. Он рассказал, что одолжил их своей девушке. Во время использования один из наушников неожиданно взорвался. Врачи диагностировали у нее потерю слуха.

Представитель Samsung осмотрел наушник, но не смог найти причину взрыва и не признал вину производителя. В качестве компенсации он лишь предложил владельцу новые наушники. Парня возмутила такая реакция и он решил добиться проведения расследования.

Это не первая проблема, возникшая с техникой от Samsung. Покупатели жаловались на самовозгорание смартфона Galaxy Note 7. Из-за дефекта аккумулятора шестилетний ребенок получил ожоги, а автомобиль и гараж сгорели дотла.