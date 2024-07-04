Девушка пострадала в ДТП в Оренбурге

Два легковых автомобиля столкнулись на Загородном шоссе в Оренбурге. В результате аварии пострадал один человек, сообщил сайт 56orb.ru.

По предварительным данным, водитель за рулем машины ВАЗ-21124 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Lada Kalina. Различные травмы получила 23-летняя пассажирка второй легковушки, ее доставили в больницу.

Отмечается, что по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

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