Девушка погибла в результате езды на квадроцикле в Ленобласти

Полиция Петербурга сообщила о трагическом инциденте, произошедшем 10 мая в Кингисеппском районе. Молодая девушка, управлявшая квадроциклом, потеряла контроль над транспортным средством и столкнулась с препятствием, написал Piter.TV.

ДТП произошло на лесном участке дороги вблизи автотрассы Лужицы–Первое Мая. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и пострадавшая скончалась на месте аварии.

Сейчас правоохранители проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте