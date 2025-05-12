Девушка погибла в результате езды на квадроцикле в Ленобласти

Полиция Петербурга сообщила о трагическом инциденте, произошедшем 10 мая в Кингисеппском районе. Молодая девушка, управлявшая квадроциклом, потеряла контроль над транспортным средством и столкнулась с препятствием, написал Piter.TV.
ДТП произошло на лесном участке дороги вблизи автотрассы Лужицы–Первое Мая. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и пострадавшая скончалась на месте аварии.
Сейчас правоохранители проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.
Зеленский придумал новое условие участия в переговорах с Россией в Стамбуле
Почти 800 поврежденных деревьев убрали в лесах Подмосковья с начала года
Суд продлил меру пресечения комику Останину
«За нами дело не станет». В Думе рассказали о допмерах по защите от нападения собак
Автомотопробег к 80-летию Победы прошел в Чехове
Трамп исключил Израиль из сделок на Ближнем Востоке из-за действий Нетаньяху
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте