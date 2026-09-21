Девушка погибла в ДТП на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган

В Курганской области на 198-м километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган произошло серьезное ДТП. Авария случилась 20 сентября около 13:10 между Шадринском и Далматово, сообщил URA.RU .

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio. В результате происшествия погибла девушка-водитель Kia Rio 2006 года рождения. Она скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Водитель и два пассажира Toyota получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.