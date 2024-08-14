Девушка погибла после столкновения легковушки с ограждением на трассе в Пензенской области

Смертельная авария произошла на 642-м километре трассы М-5 «Урал». Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на информацию УМВД РФ по региону.

Согласно данным полиции, в вечернее время машина LADA Granta протаранила металлическое ограждение и съехала в кювет. Впоследствии транспорт перевернулся.

Жертвой ДТП стала девушка 1997 года рождения. Ее тело спасателям пришлось доставать из-под деревьев. Травмы получили водитель и юный пассажир легковушки.

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