Девушка погибла после столкновения легковушки с ограждением на трассе в Пензенской области

Смертельная авария произошла на 642-м километре трассы М-5 «Урал». Об этом сообщила « Пенза-пресс » со ссылкой на информацию УМВД РФ по региону.

Согласно данным полиции, в вечернее время машина LADA Granta протаранила металлическое ограждение и съехала в кювет. Впоследствии транспорт перевернулся.

Жертвой ДТП стала девушка 1997 года рождения. Ее тело спасателям пришлось доставать из-под деревьев. Травмы получили водитель и юный пассажир легковушки.