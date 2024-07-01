Девушка-подросток пострадала в ДТП на проспекте Добролюбова в Петербурге

На проспекте Добролюбова произошло ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу.

Водитель за рулем Skoda сбил девушку, которая шла к тротуара из зоны высадки трамвая, которая была расположена на проезжей части. Пострадавшая попала в больницу с травмами средней тяжести. Проводится проверка.

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