Девушка-подросток ответит за опасную езду на автомобиле в Нижнем Новгороде

Несовершеннолетнюю жительницу Нижнего Новгорода привлекли к ответственности за опасную езду на автомобиле во дворе. Происшествие случилось в Ленинском районе, где девушка, не имея водительских прав, нарушала ПДД, создавая угрозу для пешеходов. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД России.
По данным ведомства, жалоба поступила от жителей улицы Норильской. Они сообщили в социальных сетях о машине, которая двигалась по дворовой территории с нарушениями: подростки не пропускали пешеходов и игнорировали замечания.
Личность водителя установили после распространения информации в соцсетях. В отношении 16-летней нарушительницы составили два административных протокола. Автомобиль девушки эвакуировали на специализированную стоянку.
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