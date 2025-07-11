Девушка-пешеход 2005 года рождения погибла в ДТП в Саратове
В Октябрьском районе Саратова произошло массовое столкновение пяти автомобилей, в результате которого погибла девушка-пешеход. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24», ссылаясь на городской отдел Госавтоинспекции.
Авария произошла в 18:20 на пересечении улиц Белоглинской и Вольской. Участниками ДТП стали автомобили Changan, Renault Megane, Haval, Opel Astra и Subaru.
Пешеход, девушка 2005 года рождения, скончалась на месте происшествия. Водитель Changan был доставлен в больницу. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняя обстоятельства случившегося.
Прокурор района Илья Апарин выехал на место происшествия для координации деятельности уполномоченных служб.