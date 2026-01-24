Девушка на ВАЗ пострадала при столкновении с иномаркой в Йошкар-Оле
Один человек пострадал в ДТП, которое случилось на улице Суворова в Йошкар-Оле. Об этом сообщило ИА «МариМедиа» со ссылкой на данные ГАИ.
Согласно информации ведомства, 55-летний водитель машины Hyundai не убедился в безопасности маневра при повороте. В результате он столкнулся с ВАЗ-2112 под управлением 22-летней девушки.
Автомобилистка получили травмы. Ей назначили амбулаторное лечение. Проводится проверка.
