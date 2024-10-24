Девушка на иномарке сбила школьника-нарушителя в Ижевске
Ижевские правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП с пострадавшим. Травмы получил 13-летний мальчик. Об этом сообщил Udm-info.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Удмуртии.
Авария произошла на улице Разина в утреннее время. Согласно данным ведомства, 23-летняя девушка, управляя машиной Ford Focus, сбила школьника, который пересекал проезжую часть в неположенном месте.
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