Девушка на иномарке сбила школьника-нарушителя в Ижевске

Ижевские правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП с пострадавшим. Травмы получил 13-летний мальчик. Об этом сообщил Udm-info.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Удмуртии.

Авария произошла на улице Разина в утреннее время. Согласно данным ведомства, 23-летняя девушка, управляя машиной Ford Focus, сбила школьника, который пересекал проезжую часть в неположенном месте.

Ребенку потребовалась госпитализация. Организована проверка.

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