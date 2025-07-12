Девушка на иномарке протаранила детский сад в Санкт-Петербурге

Иномарка въехала в детский сад на Саперном переулке в Санкт-Петербурге. За рулем находилась 26-летняя женщина, сообщил 78.ru .

Врачи обнаружили у пациентки автотравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб колена. Кроме того, у нее была алкогольная интоксикация.

С виновницей аварии пообщался 78.ru. Девушка призналась, что почувствовала себя плохо и не смогла удержать управление авто. После столкновения она потеряла сознание. Водитель приняла пустырник на спирту за пару часов до поездки. Это и вызвало алкогольную интоксикацию.

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