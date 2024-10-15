Девушка из Бердска погибла из-за камнепада на Алтае

Группа из 12 человек во время похода попала под камнепад в районе устья реки Кысхыштубег в Республике Алтай. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Камнепад произошел 14 октября в Улаганском районе. В результате погибла 18-летняя девушка из Бердска, еще двое туристов получили травмы. Спасатели эвакуировали одну из пострадавших, ее доставили в Акташскую больницу с травмой головы. Для спасения туристов МЧС направило девять специалистов и две единицы техники.

По данным Telegram-канала Mash, участниками похода были студенты. Авторы поста отметили, что погибшая девушка участвовала в соревнованиях по спортивному туризму и с отличием окончила школу в этом году.

Ранее рыбаки обнаружили возле Камчатки мужчину, который 67 дней дрейфовал на лодке в Охотском море. Он планировал вместе с двумя родственниками посетить Шантарские острова, но попал в шторм и сбился с курса.