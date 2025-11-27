Девочку спасло чудо. Внутри десерта школьницу поджидал смертельный сюрприз

Школьница в Калуге наткнулась на иглу в батончике Mars

Десятилетняя школьница из Калуги едва не проглотила крупную иголку. Опасный предмет кто-то спрятал в шоколадный батончик Mars, местная полиция начала проверку.

Пресса сообщала, что целую коробку таких десертов купила мама одноклассницы девочки. Шоколад передали в школу, чтобы та могла угостить подруг на свой день рождения.

Игла попалась только в одном из батончиков. Школьница решила отломить от него часть и заметила опасный предмет.

Представители компании-производителя исключили теорию о том, что швейная игла попала в десерт прямо на заводе. Однако здесь все же начали внутреннее расследование.

В полицию же обратилась мама едва не пострадавшей девочки. Власти инициировали проверку, ее результаты передадут в Роспотребнадзор.

