Девочку спасло чудо. Внутри десерта школьницу поджидал смертельный сюрприз
Школьница в Калуге наткнулась на иглу в батончике Mars
Десятилетняя школьница из Калуги едва не проглотила крупную иголку. Опасный предмет кто-то спрятал в шоколадный батончик Mars, местная полиция начала проверку.
Пресса сообщала, что целую коробку таких десертов купила мама одноклассницы девочки. Шоколад передали в школу, чтобы та могла угостить подруг на свой день рождения.
Игла попалась только в одном из батончиков. Школьница решила отломить от него часть и заметила опасный предмет.
Представители компании-производителя исключили теорию о том, что швейная игла попала в десерт прямо на заводе. Однако здесь все же начали внутреннее расследование.
В полицию же обратилась мама едва не пострадавшей девочки. Власти инициировали проверку, ее результаты передадут в Роспотребнадзор.
Ранее вдохнувшего колпачок от ручки школьника спасли в Красногорске.