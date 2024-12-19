Девочку-подростка, подозреваемую в карманной краже, задержали в Петербурге

Во вторник, 17 декабря, в полицейский участок поступила жалоба от 39-летней женщины из Северной столицы. Она сообщила, что во время прогулки с ребенком возле дома №11k3 на проспекте Луначарского почувствовала, что кто-то пытался залезть к ней в карман куртки. В тот момент там находился iPhone 13 Pro. Обернувшись, женщина увидела неизвестную девушку, которая попыталась скрыться, написала Neva.Today .

Вскоре на место происшествия прибыли правоохранительные органы и «по горячим следам» задержали 16-летнюю подозреваемую, которая оказалась москвичкой. Ее арестовали и предъявили обвинения по статье «Покушение на кражу из одежды, сумки или иной ручной клади, находящихся при пострадавшей, с причинением значительного ущерба».

Задержанную поместили в камеру предварительного заключения. В феврале 2024 года ее ловили за аналогичные правонарушения, но тогда ей удалось завершить задуманное преступление.