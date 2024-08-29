Девочки-подростки пострадали в ДТП с легковушкой в Ленобласти

Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла в Тихвинском районе Ленобласти. Не обошлось без пострадавших, сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, ночью на дороге в Ганьково 21-летний водитель машины Chevrolet Aveo не справился с управлением. Легковушка улетела в кювет, где столкнулась с препятствием.

Травмы получили две 16-летние пассажирки иномарки. Одну из них госпитализировали в тяжелом состоянии.