Девочке опалило ресницы и брови взрывом на детской площадке в Москве

Днем 8 июня на одной из детских площадок в Москве раздался похожий на взрыв звук. Пострадала гулявшая рядом девочка, сообщил 360.ru источник.
По предварительным данным, рядом с домом № 80 по улице Архитектора Власова в Ломоносовском районе вели ремонтные работы. Рабочие оставили на площадке личный инструмент.
После этого произошел взрыв, которым повредило часть горки. У семилетней девочки обгорели брови и ресницы. Родители от ее госпитализации отказались.
Все подробности случившегося устанавливаются. Официально эти данные пока не подтверждали.
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