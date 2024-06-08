Девочке опалило ресницы и брови взрывом на детской площадке в Москве

Источник 360.ru: ребенок пострадал при взрыве на детской площадке в Москве

Днем 8 июня на одной из детских площадок в Москве раздался похожий на взрыв звук. Пострадала гулявшая рядом девочка, сообщил 360.ru источник.

По предварительным данным, рядом с домом № 80 по улице Архитектора Власова в Ломоносовском районе вели ремонтные работы. Рабочие оставили на площадке личный инструмент.

После этого произошел взрыв, которым повредило часть горки. У семилетней девочки обгорели брови и ресницы. Родители от ее госпитализации отказались.

Все подробности случившегося устанавливаются. Официально эти данные пока не подтверждали.