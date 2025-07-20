Девочке не оказали помощь после потери сознания в детском лагере на Урале

В лагере на Урале девочка получила сотрясение мозга, ей не оказали помощь

Восьмилетняя девочка оказалась в больнице после летнего отдыха в детском лагере при санатории «У трех пещер» в Каменске-Уральском. Об этом сообщило издание E1.Ru .

Ребенок получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом лучевой кости со смещением после падения с детской площадки.

Девочка потеряла сознание и была вся в крови, но воспитатели не вызвали скорую помощь и позвонили родителям, чтобы ее забрали. Они объяснили, что пострадавшая «упала сама».

Семья отвезла ребенка в больницу, где медики диагностировали травмы и сообщили о них в полицию. Ситуацией заинтересовались и в областной прокуратуре. Начальник лагеря заявила, что врач на месте не увидела причин для экстренной госпитализации.

Ранее врач детского лагеря на Урале лечил сложный перелом руки ребенка зеленкой.