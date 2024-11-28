В Амурской области нетрезвый отец избил мать и гонялся за раздетой дочерью

Жителя Завитинска в Амурской области арестовали на двое суток после того, как он избил свою сожительницу и погнался за убежавшей из дома полураздетой дочерью. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Амурской области.

О происшествии правоохранители узнали из сообщения от несовершеннолетней дочери подозреваемого. Стражи порядка приехали на вызов и увидели там бегущую по обочине босую девочку без верхней одежды. В руках она держала маленького ребенка. За ними гнался мужчина, но когда увидел полицейскую машину — развернулся. По словам девочки — это был ее отец. Дочь пожаловалась, что он избивает мать дома.

Детей отвезли в дежурную часть, а в их квартиру отправились полицейские. Там они обнаружили подозреваемого на кухне, который ногами бил женщину. Стражи порядка потребовали его остановиться, но глава семейства не послушался. В итоге правоохранители применили к нему силу.

Свой поступок мужчина оправдал дурным влиянием алкоголя.

«В тот день к нам приходили подруги и мы распивали спиртное. Вечером я увидел как дочь куда-то красилась косметикой. У нас произошел конфликт, далее я плохо помню, обрывками», — объяснил он.

Подозреваемый отметил, что четыре года назад перенес операцию на головном мозге. Теперь страдает провалами в памяти. Еще ему нельзя пить алкоголь, но он нарушил запрет, потому что «накопились семейные проблемы».

Мужчину арестовали на двое суток за неповиновение сотрудникам полиции.