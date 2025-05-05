Девочка спасла братьев из огня в Новосибирской области

В Новосибирской области второклассница совершила героический поступок — она спасла своих братьев из горящего дома. Об этом написал сайт atas.info .

В этой истории есть удивительный момент, связанный с использованием пожарного извещателя: в момент возгорания он находился в шкафу, а не на потолке, как предписывает инструкция.

Сотрудники МЧС сейчас выясняют, почему устройство не было установлено правильно. Если бы извещатель работал корректно и был размещен на положенном месте, он мог бы вовремя предупредить о пожаре и уменьшить возможный ущерб.