Девочка попала под машину в Можге

В Можге 4 февраля произошла авария с участием ребенка. Об этом сообщил Izhlife со ссылкой на Госавтоинспекцию Удмуртии.

По данным ведомства, около 14:20 напротив дома № 30 по улице Советской 44-летний водитель автомобиля Lada Largus сбил семилетнюю девочку. По предварительной информации, ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Девочку госпитализировали с травмами.

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