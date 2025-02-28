Девочка попала под колеса иномарки в Нижневартовске

В Нижневартовске пострадала 11-летняя девочка, пытаясь перейти дорогу в неположенном месте. Об этом рассказал сайт muksun.fm .

Происшествие случилось накануне на улице Нефтяников, где девочка пересекала проезжую часть не по пешеходному переходу. За рулем автомобиля Kia находился 41-летний водитель, который не заметил ребенка и наехал на него.

Девочка получила травмы, но ее жизни ничего не угрожает. Сейчас правоохранители выясняют подробности инцидента.