Девочка погибла в ДТП в Тюменской области

Легковой автомобиль перевернулся на трассе под Тобольском в Тюменской области. В результате аварии погибла 10-летняя девочка, сообщил сайт nashgorod.ru со ссылкой на ГИБДД региона.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Kia Rio не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего машина опрокинулась.

Отмечается, что всего в машине находились шесть человек. Различные травмы в аварии получили родители погибшей и два ее малолетних брата.

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