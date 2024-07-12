Девочка погибла в ДТП в Тюменской области

Легковой автомобиль перевернулся на трассе под Тобольском в Тюменской области. В результате аварии погибла 10-летняя девочка, сообщил сайт nashgorod.ru со ссылкой на ГИБДД региона.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Kia Rio не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего машина опрокинулась.

Отмечается, что всего в машине находились шесть человек. Различные травмы в аварии получили родители погибшей и два ее малолетних брата.