Девочка погибла при пожаре в частном доме в Пензенской области

Возгорание произошло в частном доме в Земетчинском районе Пензенской области. В результате пожара погиб ребенок, сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.

По предварительным данным, пламя охватило постройку в поселке Земетчино ночью. Общая площадь возгорания достигла 40 квадратных метров. В момент пожара девочка находилась дома одна.

Отмечается, что участие в его ликвидации принимали восемь сотрудников МЧС.

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