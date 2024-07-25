Девочка погибла при пожаре в частном доме в Пензенской области
Возгорание произошло в частном доме в Земетчинском районе Пензенской области. В результате пожара погиб ребенок, сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.
По предварительным данным, пламя охватило постройку в поселке Земетчино ночью. Общая площадь возгорания достигла 40 квадратных метров. В момент пожара девочка находилась дома одна.
Отмечается, что участие в его ликвидации принимали восемь сотрудников МЧС.
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