Девочка-подросток с шрамом на лбу пропала в Свердловской области

Волонтеры в Верхней Пышме второй день ищут 12-летнюю девочку

В Свердловской области пропала 12-летняя девочка. К поискам присоединились полицейские и волонтеры. Ее приметы сообщил отряд «Прорыв» .

Девочка перестала выходить на связь 15 сентября. Она исчезла с базы отдыха «Солнечный остров» в селе Мостовском на территории городского округа Верхняя Пышма.

Рост школьницы 140 сантиметров. Она худощавого телосложения, с темными волосами ниже плеч и шрамом на лбу. Школьница надела белую водолазку, темные джинсы и черные кеды с белой подошвой.

По словам волонтеров, девочка нуждается в медицинской помощи. Представители отряда сообщили, что розыском занялся отдел полиции «Верхнепышминский». Ночью поисковую операцию приостановили.

Несколько дней назад пропал ребенок в Челябинске. Мальчик отпросился с уроков и ушел домой, забыв телефон в школе. Спустя время его нашли.