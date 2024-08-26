Девочка-подросток пострадала в ДТП в ХМАО
В результате дорожной аварии, которая произошла накануне в Югорске на улице Западной, пострадала девочка-подросток. Об этом сообщил сайт muksun.fm со ссылкой на Госавтоинспекцию ХМАО.
Установлено, что 19-летний водитель за рулем ВАЗ не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. В это время пострадавшая сидела на пассажирском сиденье.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
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