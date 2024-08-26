Девочка-подросток пострадала в ДТП в ХМАО

В результате дорожной аварии, которая произошла накануне в Югорске на улице Западной, пострадала девочка-подросток. Об этом сообщил сайт muksun.fm со ссылкой на Госавтоинспекцию ХМАО.

Установлено, что 19-летний водитель за рулем ВАЗ не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. В это время пострадавшая сидела на пассажирском сиденье.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.