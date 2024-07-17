Сегодня 16:26 Девочка-подросток пострадала в ДТП на Лахтинском проспекте в Петербурге
Дорожная авария, в которой пострадала 15-летняя девочка, произошла накануне на Лахтинском проспекте в Петербурге. Об этом сообщил
телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и области.
Известно, что 39-летний велосипедист, двигаясь по Лахтинскому проспекту в направлении улицы Савушкина, наехал на школьницу, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.
Девочку в тяжелом состоянии увезли в больницу.
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