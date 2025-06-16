Девочка-подросток пострадала в ДТП на Будапештской улице в Петербурге

Вечером 15 июня возле дома 100/12 на Будапештской улице произошло серьезное ДТП. Согласно данным, опубликованным в «Оперативном прикрытии», виновником аварии стал 22-летний житель Пушкинского района, который управлял автомобилем каршеринга Geely Coolray. Об этом написал Piter.TV.
Молодой человек решил повернуть на Дунайский проспект на красный свет и не пропустил навстречу двигавшийся автомобиль Kia Rio под управлением 50-летнего водителя из Фрунзенского района.
В результате аварии автомобиль Kia Rio врезался в столб. В машине находилась 15-летняя пассажирка — дочь владельца автомобиля, ученица девятого класса. Девочка получила сотрясение головного мозга и была доставлена в Филатовскую больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.
По факту ДТП инспекторы ГИБДД провели расследование и приняли решение о возбуждении дела об административном правонарушении.
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